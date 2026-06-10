セント・フォース所属のフリーアナウンサー・久下真以子（４０）が自身のＸで第２子を妊娠したと発表した。ご報告と題し「この度、第２子を授かり、安定期に入りました。かんちゃんがお兄ちゃんになりますかんちゃんの妊娠がたったの２年前のことですが、既に懐かしいような少しあの時よりは落ち着いて過ごせているようなでもまた違った感覚もあるようなで不思議な気持ちです。」と感想を述べた。さらに続けて「妊娠出産育