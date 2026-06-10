ロシアの首都モスクワ郊外で9日、走行中の車が爆発し、乗っていた男性が死亡しました。独立系メディアは、この男性についてロシア国防省のミサイル砲兵総局局長だと伝えています。ロシアの複数の独立系メディアは、モスクワ郊外の街バラシハで9日に車の爆発で死亡した男性について、ロシア国防省のミサイル砲兵総局局長のダミル・ダヴィドフ氏だと報じました。ダヴィドフ氏について、ロシア軍にロケット弾や弾薬を供給する責任者だ