信越化学工業のロゴ信越化学工業は10日、レアアース（希土類）の工場を福井県に新設する方針を明らかにした。既に福井県越前市で鉱石からレアアースを製錬し、電気自動車（EV）のモーターなどに使われる強力な磁石も製造しており、生産能力を高める構え。圧倒的な世界シェアを握る中国への依存を減らし、国内の供給体制を強化する。具体的な拠点の場所や投資額、稼働時期などは非公表としている。レアアースは各種のハイテク製