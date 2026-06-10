暑くなってくると毎日でも食べたくなるアイス。実は今、常温で保存できて、冷凍庫のスペースを取らずに凍らせることができるものがあるんです。自宅で安く作れるアイデアもご紹介します。【写真で見る】食べたいときに凍らせる「パウチ型アイス」ソフトクリーム界の“フェラーリ”？ 高級マシンでの舌触り東京・港区にある「DOLCE TACUBO Caffe」は、人気イタリアンレストランが手がけるカフェです。まるで花束のよ