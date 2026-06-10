気象庁は１０日、世界各地に異常気象をもたらす「エルニーニョ現象」が２年ぶりに発生したとみられると発表した。一般的にエルニーニョ現象が発生すると日本では冷夏になる傾向があるが、今夏は高温が見込まれるという。エルニーニョ現象は、南米ペルー沖の太平洋で、海面水温が基準値より０・５度以上高い状態が続く現象だ。今回は春頃に発生したとみられ、５月には１・２度高くなった。冬にかけてさらに高くなる見通しだ。