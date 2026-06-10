◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人・松本剛外野手（３２）が終盤に貴重な中押し適時打を放った。５―０の７回２死一、三塁。相手左腕・鈴木の低め変化球をさばいて左前に落とした。７日・ロッテ戦（東京ドーム）以来２試合ぶりのタイムリーでマルチ安打。続く岸田の打席では二盗も成功。ヘッドスライディングで塁を陥れ、浦田に次ぐチーム２位の６盗塁目をマークした。