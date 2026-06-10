お笑いコンビ「サバンナ」が１０日、都内で行われた７月５日放送のＢＳよしもと「営業―１グランプリ２０２６上半期スペシャル」の収録に出席した。５月に高橋茂雄の“いじめ騒動”が起きて以降初の報道陣の前となった。収録後には取材に対応。番組内では八木真澄の営業トークがおなじみとなっているが、「３本くらい前からなくなってきてます」とネタが枯れてきたことを告白。一方で高橋は「ここからが八木さんの真骨頂。全部