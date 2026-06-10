◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）ヤクルト・高橋奎二投手が５回途中被安打８、４失点で降板した。初回、１死満塁で中川に中犠飛を許して先制点を献上すると、２回以降も走者を得点圏に進める苦しい投球。要所を締めて乗り切ってきたが、５回２死一、二塁で山中に左前適時打を許したところで降板。１１７球を要したことに「序盤から球数を多く使い、チームによい流れを持っ