フリーアナウンサーの久下真以子が１０日、インスタグラムを更新。第２子妊娠を発表した。夫は車いすラグビーで３大会連続パラ五輪メダリストの羽賀理之。２１年９月に入籍し、２４年１１月に第１子となる男児の出産を報告していた。【久下真以子アナの報告全文】この度、第２子を授かり、安定期に入りました。かんちゃんがお兄ちゃんになります。かんちゃんの妊娠がたった２年前のことですが、既に懐かしいような少しあの時より