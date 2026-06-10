◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６４月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）３歳ダートクラシックの３冠第２戦は１６頭（ＪＲＡ４頭、南関東９頭、他地区３頭）によって争われ、坂井瑠星騎手が騎乗した４番人気でＪＲＡのリアライズグリント（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）は、離れた３番手追走から、最後の直線で２番手に浮上するも、外から差されて離れた３着に敗れた。同馬は昨秋のデ