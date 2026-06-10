◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が浦田俊輔内野手の適時打で追加点を奪った。４日のオリックス戦（東京ドーム）から５戦連続安打となった。３―０の７回２死一、二塁の第４打席。６番手・鈴木翔の変化球を捉えると、打球は二塁手・黒川のグラブをはじいて右前に転がった。ボールが転々とする間に二塁走者の泉口が生還し、４点目が入った。続く松本の打席で初回に続