◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神・藤川球児監督が、就任以来初めて退場処分を受けた。１点を追う７回１死一塁。熊谷が二盗を試み、アウトに。藤川監督はリクエストしたが、判定は覆らなかった。納得がいかなかったのか、禁止されているリプレー検証後の抗議を行い、退場となった。阪神監督の退場は１３年８月２３日の中日戦（ナゴヤドーム＝現バンテリンドーム）の