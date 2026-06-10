◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）３歳ダート３冠の頂点レースは１６頭（ＪＲＡ４頭、南関東９頭、他地区３頭）によって争われた。西村淳也騎手騎乗のロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）は２番手追走で進めるも、４着に敗れ、羽田盃２着からの雪辱はならなかった。同馬は昨年７月に、中京の芝２０００メートル新馬戦でデビューＶ。４戦目か