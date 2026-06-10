?デスマッチのカリスマ?葛西純の息子・陽向（２２＝ＤＤＴ）が、親子タッグでの初出撃に自信を見せた。ＤＤＴ１０日の新宿大会で陽向は、昨年８月のデビュー戦相手だったＨＡＲＡＳＨＩＭＡとタッグを組み、高木三四郎＆夢虹と対戦。８月１１日の両国大会では、自身のデビュー１周年記念試合として父とタッグを組むことが決まっている（対戦相手は未定）。陽向は高木に逆水平チョップからエルボーを連打。さらに串刺しドロップ