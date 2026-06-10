◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人の戸郷翔征投手が１０日の楽天戦で先発し、自身の最多奪三振記録を更新した。７回に堀内から１３個目の三振を奪った。これまでは２２年８月１０日の中日戦（バンテリンドーム）での１２奪三振が最高だった。戸郷は初回から２つの三振を奪うなど安定した投球で無失点投球。５回には３者連続Ｋと圧巻の投球で勝利投手の権利をゲットして