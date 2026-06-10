かごしま南北600キロです。鹿児島県日置市の山あいにあった荒れた棚田。住民たちが再び耕して植えたアジサイが今、見頃を迎えています。 日置市日吉町草見の山あい。石垣の棚田に、色とりどりのアジサイが花を咲かせています。 棚田はかつて長年使われず、荒れていました。20年ほど前、近くでカフェを営む今別府ちづるさんと家族でアジサイを植え、よみがえらせました。 （今別府ちづるさん）「小さい頃は米を植えていた棚田