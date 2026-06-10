【モデルプレス＝2026/06/10】女優の有村架純が6月10日、都内で開催された映画『マジカル・シークレット・ツアー』上映付き公開直前トークショーに、天野千尋監督とともに出席。観客からの悩みにアドバイスをした。【写真】34歳国民的女優、美スタイル輝くノースリーブワンピ姿◆有村架純、人生悩む観客にアドバイスこの日は観客からの悩み相談に答える場面も。今年27歳になる社会人5年目の女性からは「人生そのものに焦りを感じて