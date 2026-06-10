ロサンゼルス・ドジャースが2026年6月9日（日本時間）にインスタグラムを更新し、大谷翔平選手（31）をはじめとするドジャースの選手たちが飛行機移動するところをとらえたショットを公開した。ピッツバーグ・パイレーツ戦へ球団公式インスタグラムは、「Next stop：Pittsburgh」とメッセージを添えて、ピッツバーグ・パイレーツ戦に挑む選手たちが飛行機に乗り込むところをとらえた写真を投稿した。大谷選手をはじめ、山本由伸投