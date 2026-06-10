◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンク-阪神(10日、みずほPayPayドーム)阪神の藤川球児監督が退場処分を受けました。1点を追う7回表、熊谷敬宥選手の2塁盗塁アウトの判定にリクエスト。しかし判定は変わらずアウトとなると、ベンチから出てきて審判へ抗議を行いました。その後、責任審判が場内アナウンスで「ただいまリプレー検証後、藤川監督が異議申し立てを行いました。退場といたします」と説明。球場は騒然となりました。