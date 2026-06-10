ボートレース多摩川の「ボートレース多摩川バースデイカップ」は準優勝戦3レースを終えて、11日12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の存在は、3号艇の大場恒季（25＝愛知）だ。準優勝戦は12Rに4号艇で出走した大場。4コースカドから和田操拓と並ぶコンマ15のトップスタートを決めた。スタート後は1Mまでジワッと出て行き、インから伸び返して先マイに出た椎名豊を見て的確に捲り差した。「4日目の前半が終