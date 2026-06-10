武道キャスタースタジオには、気象予報士の平島さんです。きょう6月10日は「時の記念日」です。天気予報でも「時間」は大切な要素ですよね。平島気象予報士たとえば「あすの未明からは雨が降る見込みです」とか、「昼すぎから夜のはじめ頃にかけて風が強まりそうです」など、時間を表す言葉はいろいろ登場しますが「夜のはじめって何時から？」と思っている方もいると思います。実はこれらの表現は、気象庁が明確に定めてい