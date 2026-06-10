◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月10日みずほペイペイ）藤川球児監督が就任後、初の退場を宣告された。問題のシーンは7回1死一塁から立石の打席での、走者・熊谷の二盗。「アウト」の判定に熊谷もすぐに反応し、ベンチにリクエストを要求。藤川監督はこの試合2度目のリプレー検証を要求した。リプレーセンターでの審議は長時間に及び、中継では何度も二塁上でのプレーが流された。角度にもよるが、熊谷の右足が入る