訪中し、笑顔を見せる日本国際貿易促進協会会長の河野洋平氏（左）と中国の李強首相＝2023年7月、北京の人民大会堂（共同）【北京、ソウル共同】中国や韓国のメディアは10日、河野洋平元衆院議長が8日に89歳で死去したことを報じた。中国国営通信新華社は、河野氏が慰安婦問題を巡り、1993年に発表した「河野談話」で旧日本軍の関与を認め、おわびと反省を表明したと伝えた。韓国の聯合ニュースは、談話の発表により「韓国人にも