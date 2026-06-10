漫才コンビ「シャンプーハット」てつじ（50）と恋さん（50）が10日、MBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。今年5月に行われた「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」のグランプリファイナル直前のロケで、大会当日の運気について占ってもらった結果に言及した。2人は番組のレギュラー企画「ぶら参道」のコーナーで、大阪市阿倍野区の阿倍王子神社周辺を散策。同神社を参拝した後、近くにある平