BUDDiiS森愁斗（23）とTAGRIGHT西山智樹（26）が10日、都内で映画「口に関するアンケート」（清水崇監督、7月3日公開）の“口プレミア”に登壇した。スマートフォンよりも小さなサイズで話題となった、ホラー作家・背筋氏の人気小説が原作。心霊スポットの墓地に肝だめしに向かった大学生のうちの1人が姿を消し、真相を知った者に災いが起こる。森は動画撮影を目的に面白半分で墓地にやって来た大学生の堀田役、西山は肝試しに強制