俳優板垣李光人（24）が10日、都内で主演映画「口に関するアンケート」（清水崇監督、7月3日公開）の“口プレミア”に登壇した。スマートフォンよりも小さなサイズで話題となった、ホラー作家・背筋氏の人気小説が原作。心霊スポットの墓地に肝だめしに向かった大学生のうちの1人が翌日姿を消し、真相を知った者に災いが起こる。板垣は肝だめしに行った大学生の1人、主人公の翔太を演じた。この日は、キービジュアルにもなっている