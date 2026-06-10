藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月9日（火）の同番組には、1児のママ・新川優愛、2児のママ・江藤菜摘、1児のママ・岡田結実がゲスト出演した。江藤は、夫であるR-指定（Creepy Nuts）と3歳長男の微笑ましいエピソードを語り…。【映像】江藤菜摘、夫・R-指定（Creepy Nuts）の両親からもらったマザーズバッグの中身は…江藤は、2022年にR-指定と結婚。その翌年に長男を、翌々年に長