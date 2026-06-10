夏休みに海外旅行を計画している人も多いのではないでしょうか。必需品となるのがパスポートですが、7月から申請手数料が大幅に引き下げられます。利用者にはうれしい知らせですが注意点もあるようです。＜記者リポート＞「海外旅行に欠かせないのがパスポートです。来月から最大7000円の値下がりとなります」窓口申請の場合、有効期間10年間のパスポートは現在の16300円から9300円に。18歳未満で有効期間