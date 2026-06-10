◆■競技もビジネスも文化も――レブロンが頂点に立つ理由 レブロン・ジェームズ（NBAロサンゼルス・レイカーズ）が、世界的ニュース誌『TIME』の新企画「TIME100 Sports 2026」において、象徴的な存在として表紙を飾った。『TIME』は今回、スポーツ界で最も影響力のある100人を初めて選出。レブロンは、その中でも“Athlete of the century”として、そのトップの座に選出された。