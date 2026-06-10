キリンビール公式X(@Kirin_Brewery)が9日、「#キリングッドエール は #サッカー日本代表 を応援しています サッカー日本代表に、エールを!」と投稿し、日本代表を応援するCMを公開した。CMには俳優の綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さん、『Mrs. GREEN APPLE』の大森元貴さんが登場。サムライブルーに身を包んだ綾瀬さんたちが「グッドエールで一緒に応援しましょう! サッカー日本代表にエールを!」と呼びかけ、スティ