日本サッカー協会(JFA)は10日、天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会の1回戦・2回戦のマッチスケジュールが決定したことを発表した。1回戦は8月19日(水)、2回戦は8月26日(水)に行われ、決勝は来年1月1日(金・祝/元日)に開催。前回王者のFC町田ゼルビアは2回戦から登場し、いわてグルージャ盛岡と札幌大の勝者とホームで戦う。また、J1百年構想リーグを制したヴィッセル神戸は2回戦でヴェロスクロノス都農と香川県代表の