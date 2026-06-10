サバンナ・バナナズ公式Instagramは6月6日に投稿を更新し、元日本ハムの杉谷拳士（35）が登場するダンス動画を公開した。投稿では、杉谷がチームカラーの黄色いユニフォーム姿で、ポケモン関連の楽曲「めざせポケモンマスター」に合わせたウォークアップパフォーマンスを披露。エンタメ性あふれる野球で知られるサバンナ・バナナズらしい演出の中、杉谷が会場を明るく盛り上げている。 【