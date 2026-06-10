【その他の画像・動画等を元記事で観る】 本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMが東京赤坂・豊川稲荷を訪れデビューアルバムのヒットを祈願。その公式レポートが到着した。 ■今後の目標を絵馬に記しROIROMはさらなる飛躍を祈願！ 結成発表以来、その圧倒的な存在感と高い表現力で注目を集めてきたROIROM。プレデビュー楽曲の「Dear DIVA」「My Princess」「DRESS CODE」、メジャーデビ