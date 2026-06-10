本日の日経平均株価は、米ハイテク株安や中東情勢の緊迫化でリスク回避の売りが優勢となり、前日比1237円安の6万4179円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は31社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、5月の工作機械受注好調推移を材料視されたツガミ [東証Ｐ]、ＵＢ