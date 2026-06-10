昨日（6月9日）午後3時40分頃、玉名市岱明町野口で、下校中の小学生が、黒い軽乗用車に乗った男から「お菓子あげるから」「家に送ってあげるから」「ついてきて」などと声をかけられる事案が発生しました。 男の特徴は、◯年齢50代くらい◯上衣灰色半袖Ｔシャツ◯下衣不明◯白色マスク、黒色サングラスです。 警察は保護者に対して◯可能な限り複数人で登下校させる◯防犯ブザーを携帯させ、すぐに使えるように準備さ