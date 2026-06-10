11日は晴れても天気の急変に注意が必要です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■広い範囲で青空広がる午後は天気急変に注意11日（木）は移動性の高気圧に覆われる影響で、北日本から西日本にかけて晴れる所が多くなるでしょう。日差しの力で気温が上がり、西日本や東日本を中心に最高気温が25℃以上の夏日になりそうです。東京の最高気温も25℃と、9日ぶりに夏日が復活する予想です。東海から西では内陸を中心に気温