◇交流戦ソフトバンク―阪神（2026年6月10日みずほペイペイD）ソフトバンク・近藤健介外野手（32）が2発で阪神を突き放した。5回に勝ち越しの11号ソロを放つと、7回は1死二塁で及川のスライダーを捉えて右翼スタンドに12号2ランを放った。近藤は阪神戦2試合で3発の大当たり。直前に藤川球児監督が退場処分となった阪神に対し、終盤にさらなるダメージを与えた。