７人組アイドルグループ「ピュアリーモンスター」の菅原ももは、“ふんわりおっとり”とした空気感の奥に、まっすぐな芯を持っている。幼い頃に憧れたアニメの世界、ダンスができず涙を流した新人時代、そして「人生は一度きり」という言葉を胸に歩いてきた日々。かつては緊張で前も見えなかった少女は今、ステージの上から“夢を届ける側”になろうとしている。（「推し面」取材班）幼い頃、夢中になって見ていたのがアニメ「