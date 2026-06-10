アフガニスタンのタリバン当局の報道官が、パキスタン軍の国境地帯の空爆によって、子供11人を含む13人が死亡、少なくとも14人が負傷したと発表しました。タリバン当局によりますと、パキスタン軍は9日夜、アフガニスタン東部のクナル州やホースト州、パクティカ州で空爆を行いました。タリバン側は、民家が攻撃され、子ども11人を含む13人が死亡したほか、女性や子どもを含む14人がけがをしたと主張していて、「人道的犯罪で侵略