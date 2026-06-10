8人組女性アイドルグループ、log you（ログユー）が10日、東京・渋谷のライブハウス「Spotify O−EAST」で初のワンマンライブを開催した。約800人のファンの声援が飛び交う中、小浜菜摘（21）が「始まりました〜」とのろしを上げて「ろぐいん・ろぐゆー！」でスタート。息つく暇もないノンストップの全力パフォーマンスで「桜色オーバーレイ」「初恋モーメント」「恋のススメ」や新曲「ナツコイ」「青春のベールをまとって」などを