2026年6月9日午前、長女への暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された巨人の阿部慎之助前監督が書類送検された。警視庁は書類送検するにあたり、起訴を求めない「寛大処分」の意見を付けたという。同日夜、橋上秀樹監督代行に率いられた巨人ナインは、交流戦の楽天戦のため仙台の「楽天モバイル最強パーク宮城」にいた。試合は則本昂大投手が先発し、古巣・楽天を6回1/3を被安打7、2失点に抑え、2勝め（3敗）をマークした。こ