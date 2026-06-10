6月9日、モデルでタレントの水原希子がInstagramを更新。タイで撮影したショットを公開し、話題となっている。「水原さんは写真とともにタイ語で《ありがとう》のメッセージとタイの国旗の絵文字などを添えていました。タイを訪問した際のオフショットなのでしょう、食材や店内でショッピングしている複数枚の写真を投稿していました。視聴者がとくに注目したのがシャツが透けて、黒いランジェリーが露わになっているように見え