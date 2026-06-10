日向坂46の山口陽世が、6月9日（火）発売のアイドル誌「BOMB」7月号の通常版裏表紙に登場した。 日向坂46・山口陽世「BOMB」7月号 日向坂46・山口陽世「BOMB」7月号 通常版の裏表紙は日向坂46の山口陽世 日向坂46の三期生、待望の三期生ライブ開催発表直後に突然の卒業発表をした山口陽世のソログラビア。日向坂らしい水色のノースリーブ姿で、サイリウムカラーに合わせた花束を手に自然な笑顔。黄色のワンピースに着替