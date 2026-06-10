女優の有村架純が１０日、都内で主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」（天野千尋監督、１９日公開）の公開直前トークショーに出席した。ステージと客席が近い劇場でのイベント。この日着用したのはデニム地のノースリーブドレスで、ややカジュアルな服装。「今日はいつもよりキュッとアットホームな空間なので、皆さんと楽しく時間を過ごせたら」と声を弾ませた。事前に寄せられたファンからのお悩みにも回答。２７歳