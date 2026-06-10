◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝６月１０日、函館競馬場高松宮記念１３着から挑むピューロマジック（牝５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父アジアエクスプレス）は、芝コースを軽快に駆け抜けた。２戦連続コンビとなる北村友一騎手＝栗東・フリー＝を背に、併せ馬。ミレニアルピンク（３歳未勝利）を５馬身ほど追走、馬なりで楽な手応えのままフィニッシュした。鞍上は「