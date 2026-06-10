◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）３歳ダート３冠の頂点レースは１６頭（ＪＲＡ４頭、南関東９頭、他地区３頭）によって争われ、岩田望来騎手が騎乗した１番人気でＪＲＡのシルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は追い上げ届かず２着に終わった。同馬は昨年７月に函館でデビュー。芝１８００メートルで６着に終わった。２戦目からはダート