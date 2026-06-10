タレントでモデルの大河内志保（５４）が近影を公開した。１０日にインスタグラムで「肌と髪肌は内臓の鏡、そして外界から身を守るセンサー天然醸造発酵物を作り触れ合い、食す事は体の内外から微生物を元気にしてくれる。そして、肌から音や光も察知して細胞に伝えます。時には大自然に身を置く事の大切さ人間が聞き取れない超音波は自然界の川のせせらぎ、木々の擦れる音など、虫の音などに溢れています」と記すと、キ