俳優の板垣李光人が１０日、都内で主演映画「口に関するアンケート」（７月３日公開、清水崇監督）のプレミア試写会に登場した。累計４３万部を突破した同名の大ヒットホラー小説が原作。心霊スポットで肝試しをした大学生たちだったが、翌日に１人の女性が行方不明に。それぞれの“不可解な証言”をもとに真相に迫る。初の単独主演となった板垣は「素晴らしく面白い原作と出会い、清水監督のもと素晴らしいキャスト、スタッ