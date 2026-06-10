親の老いや介護の話は避けては通れませんが、夫婦でも意見が食い違うことはよくあるようです。特に「誰が主体となって動くのか」という認識にズレがあると、思わぬ不仲の原因になることも……。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。 夫の無邪気な一言 高齢の義両親の介護が現実味を帯び始めた頃のことです。夫がさらっと口にした一言に、背筋がスーッと冷たくなりました。 「お前の親でもあるんだから、よろ