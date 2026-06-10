漫画家でコスプレイヤーとしても活躍する穂波あみが8日、自身のSNSで同日発売の「ヤングキング」(少年画報社)に登場したことを報告した。 【写真】ツクヨミも大騒ぎ必至めちゃ雰囲気出てる「超かぐや姫」コス インスタグラムに「穂波あみ初の表紙掲載です!!!! 夢の表紙よろしくお願いします…!!!」と記し、アップした写真は鮮やかな青に身を包んだ自撮りショット。布の間に走る1本のラインに思わず目を奪われる。